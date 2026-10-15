РФ ударила по Полтаве: повреждены дома, есть пострадавшие
Днем 15 октября россияне атаковали Полтаву. Спасатели показали последствия обстрела
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В Полтаве в результате атаки врага пострадали трое местных жителей. Также известно, что повреждены окна учебного заведения, автомобили, частные домовладения, многоквартирный жилой дом и несколько общественных зданий.
Спасатели продолжают работать на местах атаки.
Напомним, ранее кафиры ударили по Изюму управляемыми авиабомбами. Получили ранения трое местных жителей.
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