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15 октября 2026, 14:15

РФ ударила по Полтаве: повреждены дома, есть пострадавшие

15 октября 2026, 14:15
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Фото: ГСЧС
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Днем 15 октября россияне атаковали Полтаву. Спасатели показали последствия обстрела

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В Полтаве в результате атаки врага пострадали трое местных жителей. Также известно, что повреждены окна учебного заведения, автомобили, частные домовладения, многоквартирный жилой дом и несколько общественных зданий.

Спасатели продолжают работать на местах атаки.

Напомним, ранее кафиры ударили по Изюму управляемыми авиабомбами. Получили ранения трое местных жителей.

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