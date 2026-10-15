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15 октября 2026, 13:43

ДТП в Тернополе: столкнулись четыре авто, есть травмированые

15 октября 2026, 13:43
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Фото: Национальная полиция
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В Тернополе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате столкновения травмировались водитель и пассажиры микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, а также водитель Skoda Octavia

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

ДТП произошло в четверг, 15 октября, около 07:00 на улице Объездной в Тернополе.

По предварительной информации, водитель Nissan X-Trail выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Mercedes-Benz Sprinter и Citroen Jumper. От удара микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter отбросило на встречную полосу, где он опрокинулся на Skoda Octavia.

После аварии водитель Nissan X-Trail покинул место ДТП. Оперативники Тернопольского районного управления полиции разыскали его. Им оказался 41-летний житель Киева.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии. Также у водителей отобрали образцы крови для проверки содержания алкоголя.

Напомним, в ДТП в Харьковской области погиб водитель, пострадал семимесячный ребенок. Авария произошла 13 октября около 17:30 вблизи поселка Новая Водолага Харьковского района. Женщина не справилась с управлением, выехала на правую обочину и врезалась в дерево.

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