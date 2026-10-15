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15 октября 2026, 14:24

В Украину доставили 50 тысяч доз вакцины КПК: где можно вакцинировать детей

15 октября 2026, 14:24
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Украину доставили 50 тысяч доз комбинированной вакцины КПК для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

Вакцины Украина получает в рамках сотрудничества Министерства охраны с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Gavi).

Соглашение о партнерстве стороны подписали в конце 2024 года. Согласно ей, Gavi финансирует часть вакцин для поддержки национальной программы иммунизации и реализации Стратегии развития иммунопрофилактики до 2030 года.

Вакцины уже поступили в учреждения здравоохранения, что позволит продолжать плановую иммунизацию детей без перебоев.

Чтобы привиться, родителям нужно обратиться к семейному врачу, педиатру или ближайшему заведению здравоохранения. Вакцинация по Национальному календарю профилактических прививок безвозмездна.

Если ребенок пропустил плановые прививки, следует как можно скорее проконсультироваться с врачом. Он поможет составить индивидуальный график вакцинации для наверстания пропущенных доз.

Чем опасны корь, паротит и краснуха

Корь – чрезвычайно заразное заболевание, которое может вызвать тяжелые осложнения, в частности пневмонию и энцефалит, а в отдельных случаях – смерть. У беременных инфекция повышает риск преждевременных родов и выкидыша.

Эпидемический паротит может приводить к воспалению яичек, иногда влияющему на репродуктивную функцию, а также к панкреатиту, менингиту и потере слуха.

Краснуха особенно опасна во время беременности, поскольку может вызвать выкидыш или врожденные пороки развития ребенка.

Напомним, в Украине стартовал эпидемический сезон гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) 2026-2027 годов. Сезон усиленного эпидемиологического надзора продлится до 23 мая 2027 года.

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