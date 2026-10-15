01:35  15 октября
Певица Джамала призналась, как ее дети прячутся от обстрелов
08:21  15 октября
На Сумщине легковушка столкнулась с грузовиком: погибли двое братьев
11:05  15 октября
В Одессе легковушка врезалась в международный автобус: есть пострадавший
UA | RU
UA | RU
15 октября 2026, 12:14

Россияне ударили КАБами по Изюму: повреждены дома, есть пострадавшие

15 октября 2026, 12:14
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по городу Изюм на Харьковщине

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки повреждения получили по меньшей мере семь частных домов.

Предварительно, пострадали три человека: две женщины и мужчина.

На месте продолжается ликвидация последствий.

Напомним, в ночь на 15 октября Кировоградщина пережила самую массированную вражескую атаку с начала полномасштабного вторжения. На территории области зафиксировали около 360 вражеских беспилотников.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область пострадавшие Изюм КАБ последствия
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
На Львовщине пьяная водитель Tesla столкнулась с Nissan Leaf: есть пострадавший
15 октября 2026, 12:28
Посылки из-за границы по новым правилам: Рада приняла законопроект
15 октября 2026, 12:10
В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов
15 октября 2026, 11:51
На Полтавщине вражеский дрон попал возле школы: есть пострадавший
15 октября 2026, 11:34
Работал таксистом и шпионил для РФ: в Донецкой области задержали агента ГРУ
15 октября 2026, 11:27
ВМС уничтожили "Нептуном" шесть бомбардировщиков Су-34М на аэродроме в РФ
15 октября 2026, 11:20
В Одессе легковушка врезалась в международный автобус: есть пострадавший
15 октября 2026, 11:05
"Зеленый щит" против коррупции в лесной отрасли: 23 подозреваемых и 11 задержанных
15 октября 2026, 10:53
В Киеве вражеский дрон упал во двор домов: есть пострадавшие
15 октября 2026, 10:53
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Николай Княжицкий
Марина Данилюк-Ярмолаева
Вадим Денисенко
Все блоги »