08:21  15 октября
На Сумщине легковушка столкнулась с грузовиком: погибли двое братьев
11:05  15 октября
В Одессе легковушка врезалась в международный автобус: есть пострадавший
13:27  15 октября
На Закарпатье снова зафиксировали землетрясение: что известно
UA | RU
UA | RU
15 октября 2026, 12:46

Деньги в долг: что стоит знать, прежде чем одалживать

15 октября 2026, 12:46
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Займ между знакомыми или родственниками кажется простым делом. Однако во избежание недоразумений, финансовых потерь и испорченных отношений важно заранее позаботиться о надлежащем оформлении договоренности

Об этом рассказала юрист Обуховского отделения ОО "Захист Держави" Оксана Дорошенко, передает RegioNews.

В частности, специалист отмечает акцент на основных юридических нюансах займа:

  • В каких случаях следует заключать письменный договор?
  • Почему расписка подтверждает факт передачи денег?
  • Обязательно ли удостоверять договор у нотариуса?
  • Когда нужно возвращать долг?
  • Что делать, если срок возврата не определен?
  • Как правильно зафиксировать сумму займа и условия его возврата?

За получением юридической консультации можно обратиться в офис ОО "Захист Держави" в Обухове:

  • Ул. Киевская, 1
  • График работы: понедельник – четверг: 9:00-18:00, пятница: 9:00-17:00.
  • Телефон для обращений: +38 066 055 88 24.

Напомним, ранее специалисты ОО "Захист Держави" рассказали о подводных камнях продажи авто "по доверенности". Ведь она только дает право пользования или представительства, но не передает право собственности. Полноценное изменение владельца происходит только после договора купли-продажи и перерегистрации в сервисном центре МВД.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина деньги займ Киевская область консультации договор ГО Захист Держави
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
На Днепропетровщине враг попал в склады логистической компании
15 октября 2026, 14:49
В Украину доставили 50 тысяч доз вакцины КПК: где можно вакцинировать детей
15 октября 2026, 14:24
РФ ударила по Полтаве: повреждены дома, есть пострадавшие
15 октября 2026, 14:15
Российский дрон ударил по супермаркету в Одесской области: три человека ранены
15 октября 2026, 14:06
ДТП в Тернополе: столкнулись четыре авто, есть травмированые
15 октября 2026, 13:43
На Закарпатье снова зафиксировали землетрясение: что известно
15 октября 2026, 13:27
В Киевской области из-за вражеской атаки госпитализировали 66-летнюю женщину
15 октября 2026, 13:14
На Львовщине пьяная водитель Tesla столкнулась с Nissan Leaf: есть пострадавший
15 октября 2026, 12:28
Россияне ударили КАБами по Изюму: повреждены дома, есть пострадавшие
15 октября 2026, 12:14
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Николай Княжицкий
Марина Данилюк-Ярмолаева
Вадим Денисенко
Все блоги »