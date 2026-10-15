Деньги в долг: что стоит знать, прежде чем одалживать
Займ между знакомыми или родственниками кажется простым делом. Однако во избежание недоразумений, финансовых потерь и испорченных отношений важно заранее позаботиться о надлежащем оформлении договоренности
Об этом рассказала юрист Обуховского отделения ОО "Захист Держави" Оксана Дорошенко, передает RegioNews.
В частности, специалист отмечает акцент на основных юридических нюансах займа:
- В каких случаях следует заключать письменный договор?
- Почему расписка подтверждает факт передачи денег?
- Обязательно ли удостоверять договор у нотариуса?
- Когда нужно возвращать долг?
- Что делать, если срок возврата не определен?
- Как правильно зафиксировать сумму займа и условия его возврата?
За получением юридической консультации можно обратиться в офис ОО "Захист Держави" в Обухове:
- Ул. Киевская, 1
- График работы: понедельник – четверг: 9:00-18:00, пятница: 9:00-17:00.
- Телефон для обращений: +38 066 055 88 24.
Напомним, ранее специалисты ОО "Захист Держави" рассказали о подводных камнях продажи авто "по доверенности". Ведь она только дает право пользования или представительства, но не передает право собственности. Полноценное изменение владельца происходит только после договора купли-продажи и перерегистрации в сервисном центре МВД.