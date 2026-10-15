РФ вдарила по Полтаві: пошкоджені будинки, є постраждалі
Вдень 15 жовтня росіяни атакували Полтаву. Рятувальники показали наслідки обстрілу
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
У Полтаві внаслідок атаки ворога постраждали троє місцевих жителів. Також відомо, що пошкоджені вікна закладу освіти, автомобілі, приватні домоволодіння, багатоквартирний житловий будинок та кілька громадських будівель.
Рятувальники продовжують працювати на місцях атаки.
Нагадаємо, раніше окупанти вдарили по Ізюму керованими авіабомбами. Дістали поранень троє місцевих жителів.
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