В больнице умер мужчина, которого спасли из-под завалов в Запорожье

Фото: Совет обороны Запорожской области

Мужчина, которого 14 октября спасатели извлекли из-под завалов разрушенного в результате российского обстрела дома в Запорожье, умер в больнице

Об этом сообщили сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, а также и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин передает RegioNews.

"К сожалению, имеем трагическое известие. От полученных в результате вчерашнего российского обстрела Запорожья ранений умер мужчина", – отметил Михаил Семикин.

По его словам, в результате атаки пострадали еще два человека. Женщина остается в больнице в состоянии средней тяжести, еще один человек лечится амбулаторно.

Иван Федоров уточнил, что умер именно мужчина, которого спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома и которого медикам удалось реанимировать.

Напомним, накануне в Запорожье в результате атаки российских беспилотников три человека получили травмы. В результате ударов поврежден частный жилой дом, еще один – двухэтажный – разрушен.