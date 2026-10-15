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15 октября 2026, 15:15

Киевлянин продавал для россиян доступ к Starlink

15 октября 2026, 15:15
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Фото из открытых источников
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В Киеве разоблачили 18-летнего парня. Он получил подозрение в государственной измене

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

18-летний киевлянин в мессенджере познакомился с представителем РФ. Россиянин предложил ему за деньги верифицировать терминалы спутниковой связи Starlink, заблокированные на оккупированных территориях. Парень согласился.

Как выяснили правоохранители, в июле и августе этого года дважды приходил в одно из отделений почтового оператора в Киеве, где верифицировал в общей сложности 15 Starlink, зарегистрировав их на разных физических лиц. За каждый терминал он получал около 160 долларов оплаты.

"В дальнейшем эти терминалы использовались российскими военными на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей, в частности вблизи районов, где идут боевые действия. Россияне использовали их для обеспечения связи, координации боевых действий и управления подразделениями войск России, таким образом нанося ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины", - говорят в прокуратуре.

Киевлянину грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве контрразведка СБУ разоблачила еще двух российских агентов, по заказу российской ФСБ регистрировавших спутниковые терминалы Starlink для российской армии.

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