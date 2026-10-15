Иллюстративное фото: из открытых источников

В Тячевском районе Закарпатской области снова зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составляла 2,1 по шкале Рихтера, а ячейка залегала на глубине 8 км

Об этом сообщил Главный центр специального контроля, передает RegioNews.

По классификации специалистов землетрясение относится к неощутимым.

В Главном центре специального контроля призвали граждан, почувствовавших подземные толчки, сообщить о своих наблюдениях за соответствующей ссылкой.

Эти данные помогут специалистам более точно определить энергетические параметры сейсмического события.

Землетрясения в Украине: что известно

Хотя Украина не одна из самых сейсмических стран мира, здесь землетрясения случаются чаще, чем большинство людей думают.

За последние несколько лет на ее территории было зафиксировано более 90 сейсмических толчков разной силы – большинство из них были слабыми и почти не ощущались людьми.

Сейсмическая активность наиболее заметна в западных регионах, в частности, в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье, а также в частях Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Винницкой и Полтавской областей.

Сила толчков обычно невелика: более слабые землетрясения (магнитудой до ~3-4 баллов) – самые распространенные, и они редко наносят существенный вред.

Напомним, в сентябре на Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,5 балла по шкале Рихтера. Ячейка залегала на глубине 3 км.