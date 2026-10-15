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15 октября 2026, 14:06

Российский дрон ударил по супермаркету в Одесской области: три человека ранены

15 октября 2026, 14:06
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Фото: ГСЧС Украины
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В результате российского удара реактивным беспилотником по магазину в Одесской области ранения получили три человека. Здание частично разрушено, также повреждены автомобили

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По обнародованным главой государства фотографиям, под удар попал супермаркет "Таврия В" в селе Маяки Одесского района.

На месте работают необходимые службы, пострадавшим оказывают помощь.

"Происходящее – это показательная реакция России на сигналы, которые она получает от Америки. К сожалению, опасные сигналы относительно возможного дальнейшего снятия санкций. Эти санкции налагались миром, Америкой, Европой, нашими партнерами. Санкции за агрессию против Украины, за войну против нас", – написал президент.

По его словам, ограничения, введенные за агрессию против Украины, не должны отменяться.

Напомним, в Одесской области из-за ударов РФ повреждены многоэтажки, предприятие и здание банка. Обошлось без пострадавших.

Вечером 14 октября враг нанес удар по многоэтажному дому в Одессе – частично разрушена квартира на 17 этаже.

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