В Запорожье из-за атаки российских БпЛА травмировались три человека
В Запорожье в результате атаки российских беспилотников три человека получили травмы. В результате ударов поврежден частный жилой дом, еще один — двухэтажный — разрушен
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
По одному из адресов возник пожар в частном доме. Спасатели ликвидировали возгорание.
Психологи ГСЧС оказали помощь семи людям. Аварийно-спасательные работы завершились, количество пострадавших уточняется.
Напомним, что в Луцке в результате российской атаки беспилотников по гражданским объектам 14 октября погибли шесть человек, еще 12 пострадали. Среди травмированных – ребенок.
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