Фото: полиция

ДТП произошло в Одессе утром 15 октября утром по улице Столбовой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Skoda, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил международный автобус сообщением Одесса – Кишинев, и допустил с ним столкновение.

В результате аварии пострадал 67-летний водитель легковушки – травмированного доставили в больницу.

Предварительно, 36-летний водитель автобуса и его пассажиры не пострадали.

На месте происшествия работают патрульные и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и регулируют движение транспорта, которое на этом участке осложнено.

Напомним, утром 13 октября на Сумщине легковушка столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погибли двое братьев.