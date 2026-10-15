В Киевской области из-за вражеской атаки госпитализировали 66-летнюю женщину

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В результате утренней атаки врага на Киевщину пострадала 66-летняя женщина. Ее с обломочными ранениями лицо госпитализировали в больницу

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, в Бучанском районе поврежден частный жилой дом. Также возникли пожары в двух хозяйственных постройках.

В Вышгородском районе из-за вражеской атаки загорелся частный дом, еще один получил повреждения.

Спасатели ликвидировали пожары. По имеющейся информации, других пострадавших нет.

Напомним, 15 октября российские войска атаковали беспилотниками два промышленных предприятия в Полтавском и Миргородском районах Полтавской области. По предварительным данным, в результате ударов погибших и раненых нет.