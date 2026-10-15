На Днепропетровщине враг попал в склады логистической компании
В четверг, 15 октября, враг атаковал Днепровский район Днепропетровской области. Есть попадания по складам логистической компании
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
"Очередная атака россиян на Днепровский район. Предварительно попадание по составам логистической компании", – написал он.
На месте вспыхнул пожар. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, 15 октября российские войска атаковали беспилотниками два промышленных предприятия в Полтавском и Миргородском районах Полтавской области. По предварительным данным, в результате ударов погибших и раненых нет.
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