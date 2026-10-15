На Львовщине пьяная водитель Tesla столкнулась с Nissan Leaf: есть пострадавший

Фото: Национальная полиция

В Дрогобыче на Львовщине правоохранители задержали 36-летнюю водитель Tesla, которая управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и вызвала ДТП

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 14 октября около 17:25 на улице Франко.

Как предварительно установили правоохранители, жительница Дрогобыча за рулем Tesla столкнулась с Nissan Leaf, которым руководил житель Дрогобычского района.

В результате ДТП 19-летний водитель получил телесные повреждения, его госпитализировали.

По информации полиции, водитель Tesla находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ее задержали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, в Святошинском районе Киева водитель Tesla в состоянии алкогольного опьянения повредил двигавшиеся в попутном направлении автомобили, а затем врезался в отбойник. В его крови обнаружили 2,09 промилле алкоголя.