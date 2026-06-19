На Полтавщині п'яний чоловік відкрив вогонь у кафе
Інцидент стався 19 червня близько 14-ї години в одному із закладів міста Лубни. Правоохоронці затримали чоловіка
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, п'яний 33-річний чоловік чоловік у кафе здійснив постріл із пістолета у підлогу. В результаті одна з відвідувачок отримала поранення ноги.
Чоловік затримали, його зброю забрали. Правоохоронці розпочали розслідування.
Нагадаємо, раніше у селищі Летичів Хмельницької області правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними слідства, стріляв з автомата поблизу будівлі ТЦК та СП.
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