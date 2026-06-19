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19 червня 2026, 17:35

На Полтавщині п'яний чоловік відкрив вогонь у кафе

19 червня 2026, 17:35
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Фото: Національна поліція
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Інцидент стався 19 червня близько 14-ї години в одному із закладів міста Лубни. Правоохоронці затримали чоловіка

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, п'яний 33-річний чоловік чоловік у кафе здійснив постріл із пістолета у підлогу. В результаті одна з відвідувачок отримала поранення ноги.

Чоловік затримали, його зброю забрали. Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, раніше у селищі Летичів Хмельницької області правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними слідства, стріляв з автомата поблизу будівлі ТЦК та СП.

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