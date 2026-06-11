14:20  11 июня
Пограничные показали, как разносят российские мотоциклы, укрытие и пехоту
11:58  11 июня
В Киеве на Оболони 19-летний парень ударил ножом мужчину в живот
10:36  11 июня
В Карпатах туриста укусила змея: понадобилась помощь спасателей
UA | RU
UA | RU
11 июня 2026, 13:53

Отравленный алкоголь под видом подарка: на Полтавщине задержали юношу за убийство военного

11 июня 2026, 13:53
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

В Полтавской области задержан 19-летний юноша за убийство военного по заказу ФСБ, ему сообщили о подозрении

Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура, передает RegioNews.

Юноше инкриминируют умышленное убийство, совершенное по корыстным поводам и в интересах спецслужб государства-агрессора.

По данным следствия, через мессенджер Telegram подозреваемый получил задание от представителя спецслужб РФ. За денежное вознаграждение в размере 5000 гривен он должен был выполнить действия, направленные на убийство 23-летнего военнослужащего морской пехоты ВСУ.

Следствие установило, что российские спецслужбы использовали фейковый аккаунт девушки в соцсетях, через который вышли на украинского военного. После переписки ему предложили получить "подарок" почтовым отправлением.

В дальнейшем, по версии следствия, завербованный житель Полтавщины выполнил инструкции куратора: приобрел бутылку крепкого алкогольного напитка и с помощью шприца незаметно добавил в нее ядовитую смесь на основе метадона. После этого он направил посылку в Житомир.

Военнослужащий получил отправку и употребил алкоголь. Впоследствии его состояние резко ухудшилось, и через несколько дней он скончался в реанимации.

Правоохранители задержали подозреваемого по месту жительства в Полтавской области. 10 июня ему сообщили о подозрении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также продолжаются следственные действия по установлению других лиц, причастных к организации преступления.

В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Житомирской области задержали 17-летнюю девушку, которую также подозревают в причастности к отравлению украинского военнослужащего по заданию российских кураторов.

Как известно, с начала года правоохранители зафиксировали шесть фактов умышленных убийств украинских военных по заказу российских спецслужб. Одно из преступлений удалось предотвратить.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Полтавская область Житомирская область военный убийство прокуратура подарок подозрение
РФ вербует через мессенджеры девушек для убийств военных: зафиксированы 6 случаев
10 июня 2026, 11:17
На Николаевщине военный начал работать на РФ, потому что "хотел к бабушке"
10 июня 2026, 09:30
Все новости »
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
Украину накроет ненастье: синоптики предупредили о грозах, граде и шквалах 12 июня
11 июня 2026, 15:41
Прокуратура подтвердила следственные действия у бизнесмена Веселого: его не задерживали
11 июня 2026, 15:09
"ЗАГС" среди руин: оккупанты превратили разрушенную Авдеевку в декорации для видео
11 июня 2026, 14:51
ВАКС снова не пускает Кириленко за границу: экс-глава ОВА хотел во Францию
11 июня 2026, 14:45
Пограничные показали, как разносят российские мотоциклы, укрытие и пехоту
11 июня 2026, 14:20
Монастырь УПЦ МП, где действовала русскоязычная школа, признали аффилированным с РПЦ
11 июня 2026, 13:36
Хотел подорвать себя на берегу Днестра: в Винницкой области мужчину спасли от самоубийства
11 июня 2026, 12:55
Заманил сладостями в туалет: в Одессе осудили парня за изнасилование 8-летней соседки
11 июня 2026, 12:38
Стало известно, кто возглавил Ужгородский ТЦК после ареста руководства
11 июня 2026, 12:34
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Валерий Чалый
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »