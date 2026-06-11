Отравленный алкоголь под видом подарка: на Полтавщине задержали юношу за убийство военного

Фото: Прокуратура Украины

В Полтавской области задержан 19-летний юноша за убийство военного по заказу ФСБ, ему сообщили о подозрении

Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура, передает RegioNews.

Юноше инкриминируют умышленное убийство, совершенное по корыстным поводам и в интересах спецслужб государства-агрессора.

По данным следствия, через мессенджер Telegram подозреваемый получил задание от представителя спецслужб РФ. За денежное вознаграждение в размере 5000 гривен он должен был выполнить действия, направленные на убийство 23-летнего военнослужащего морской пехоты ВСУ.

Следствие установило, что российские спецслужбы использовали фейковый аккаунт девушки в соцсетях, через который вышли на украинского военного. После переписки ему предложили получить "подарок" почтовым отправлением.

В дальнейшем, по версии следствия, завербованный житель Полтавщины выполнил инструкции куратора: приобрел бутылку крепкого алкогольного напитка и с помощью шприца незаметно добавил в нее ядовитую смесь на основе метадона. После этого он направил посылку в Житомир.

Военнослужащий получил отправку и употребил алкоголь. Впоследствии его состояние резко ухудшилось, и через несколько дней он скончался в реанимации.

Правоохранители задержали подозреваемого по месту жительства в Полтавской области. 10 июня ему сообщили о подозрении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также продолжаются следственные действия по установлению других лиц, причастных к организации преступления.

В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Житомирской области задержали 17-летнюю девушку, которую также подозревают в причастности к отравлению украинского военнослужащего по заданию российских кураторов.

Как известно, с начала года правоохранители зафиксировали шесть фактов умышленных убийств украинских военных по заказу российских спецслужб. Одно из преступлений удалось предотвратить.