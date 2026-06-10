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10 июня 2026, 11:17

РФ вербует через мессенджеры девушек для убийств военных: зафиксированы 6 случаев

10 июня 2026, 11:17
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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С начала года правоохранители зафиксировали шесть фактов умышленных убийств украинских военных по заказу российских спецслужб. Одно из преступлений удалось предотвратить

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, передает RegioNews.

По его словам, РФ все чаще использует несовершеннолетних девушек для совершения подобных преступлений. Через Telegram и другие мессенджеры кураторы находят исполнительниц, обещают им заработок и полностью координируют их действия. Девушки получают задачу подыскать на сайтах знакомств военных и предложить провести вместе досуг. Кураторы присылают средства на аренду квартир, покупку алкоголя и сообщают места закладок с метадоном. Во время общения военного угощают алкоголем, в который добавлен этот наркотик.

Выговский напомнил о недавних случаях в Житомирской области, где задержали 17-летнюю девушку, причастную к убийству военнослужащего, и в Харькове, где аналогичные указания за деньги выполняли две несовершеннолетние девушки. Задержанные будут нести уголовную ответственность.

Глава Нацполиции призвал родителей обращать внимание на общение детей в мессенджерах, появление неизвестных источников доходов или аренду жилья. Также он обратился к военнослужащим с просьбой быть осторожными во время знакомств через интернет и сообщать правоохранителям о любых подозрительных ситуациях.

Напомним, 17-летнюю жительницу Бердичевского района задержали в Житомирской области 5 июня – за умышленное убийство военнослужащего ВСУ. Во время встречи она подсыпала в напиток военного метадон, после чего скрылась. На следующий день мужчину нашли мертвым.

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