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11 червня 2026, 13:53

Отруєний алкоголь під виглядом подарунка: на Полтавщині затримали юнака за вбивство військового

11 червня 2026, 13:53
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Фото: Прокуратура України
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На Полтавщині затримали 19-річного юнака за вбивство військового на замовлення ФСБ, йому повідомили про підозру

Про це повідомила Житомирська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Юнаку інкримінують умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та в інтересах спецслужб держави-агресора.

За даними слідства, через месенджер Telegram підозрюваний отримав завдання від представника спецслужб РФ. За грошову винагороду у розмірі 5000 гривень він мав виконати дії, спрямовані на вбивство 23-річного військовослужбовця морської піхоти ЗСУ.

Слідство встановило, що російські спецслужби використали фейковий акаунт дівчини в соцмережах, через який вийшли на українського військового. Після листування йому запропонували отримати "подарунок" поштовим відправленням.

Надалі, за версією слідства, завербований мешканець Полтавщини виконав інструкції куратора: придбав пляшку міцного алкогольного напою та за допомогою шприца непомітно додав у неї отруйну суміш на основі метадону. Після цього він надіслав посилку до Житомира.

Військовослужбовець отримав відправлення та вжив алкоголь. Згодом його стан різко погіршився, і через кілька днів він помер у реанімації.

Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання на Полтавщині. 10 червня йому повідомили про підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до організації злочину.

У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині затримали 17-річну дівчину, яку також підозрюють у причетності до отруєння українського військовослужбовця за завданням російських кураторів.

Як відомо, з початку року правоохоронці зафіксували шість фактів умисних вбивств українських військових на замовлення російських спецслужб. Одному зі злочинів вдалося запобігти.

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