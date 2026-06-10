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Военнослужащий с пророссийскими взглядами пошел на госизмену, чтобы вернуться на оккупированную Луганщину. По его словам, он хотел вернуться домой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

После того, как мужчину мобилизовали, он стал командиром 4 взвода ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части. После окцупации родного села мужчина больше не смог ездить по дому. Там осталась бабушка и брат. Младшая сестра обвиняемого проживает с матерью в Луганске, а старшая – с дядей и тетей в Харькове.

Во время военной службы он постоянно общался с бабушкой. Она рассказала, что есть сотрудники ФСБ, с которыми он должен поддерживать контакт. В феврале прошлого года он уже посылал россиянину скриншоты расположения своего подразделения. В мае военный сообщил о расположении подразделения воинской части и составе боеприпасов в Николаевской области.

На суде мужчина признал свою вину. По его словам, он работал на россиян, потому что ему обещали помочь вернуться домой в Луганскую область. Бабушка говорила, что тот россиянин якобы родственник, который хочет помочь.

Военного признали виновным в государственной измене.

Напомним, военная контрразведка СБУ задержала на Харьковщине агента российских спецслужб . Им оказался 16-летний ученик местной школы, корректировавший удары оккупантов по Чугуевскому и Лозовскому районам области.