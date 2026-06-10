08:45  10 июня
В Киеве будут судить мужчину, который до смерти избил соседку возле подъезда
09:40  10 июня
В Одесской области мужчину привалило бетонной плитой в заброшенном здании
08:58  10 июня
На трассе в Черкасской области произошло смертельное ДТП: один из автомобилей вылетел в кювет
UA | RU
UA | RU
10 июня 2026, 09:30

На Николаевщине военный начал работать на РФ, потому что "хотел к бабушке"

10 июня 2026, 09:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Военнослужащий с пророссийскими взглядами пошел на госизмену, чтобы вернуться на оккупированную Луганщину. По его словам, он хотел вернуться домой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

После того, как мужчину мобилизовали, он стал командиром 4 взвода ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части. После окцупации родного села мужчина больше не смог ездить по дому. Там осталась бабушка и брат. Младшая сестра обвиняемого проживает с матерью в Луганске, а старшая – с дядей и тетей в Харькове.

Во время военной службы он постоянно общался с бабушкой. Она рассказала, что есть сотрудники ФСБ, с которыми он должен поддерживать контакт. В феврале прошлого года он уже посылал россиянину скриншоты расположения своего подразделения. В мае военный сообщил о расположении подразделения воинской части и составе боеприпасов в Николаевской области.

На суде мужчина признал свою вину. По его словам, он работал на россиян, потому что ему обещали помочь вернуться домой в Луганскую область. Бабушка говорила, что тот россиянин якобы родственник, который хочет помочь.

Военного признали виновным в государственной измене.

Напомним, военная контрразведка СБУ задержала на Харьковщине агента российских спецслужб . Им оказался 16-летний ученик местной школы, корректировавший удары оккупантов по Чугуевскому и Лозовскому районам области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
государственная измена военный Луганская область Николаевская область
В Николаевской области мужчина военной оказался агентом РФ
29 мая 2026, 12:30
В Хмельницкой области местный житель корректировал удары россиян по аэродрому
27 мая 2026, 13:00
В Николаевской области задержали мужчину, который продавал гуманитарные автомобили для ВСУ
22 мая 2026, 12:24
Все новости »
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
На Днепропетровщине военный зарабатывал на поджогах для россиян
10 июня 2026, 11:00
В Полтавской области столкнулись маршрутка и грузовик: есть пострадавшие
10 июня 2026, 10:41
В Днепре предприниматель наводил удары россиян по городу
10 июня 2026, 10:30
Обещали работу, а забирали паспорта: в Киеве разоблачили банду, которая держала в рабстве 12 человек
10 июня 2026, 10:19
В Харьковской области чиновников армейского корпуса разоблачили на поборах с военных за "боевые" выплаты
10 июня 2026, 09:56
В Одесской области мужчину привалило бетонной плитой в заброшенном здании
10 июня 2026, 09:40
Враг атаковал жилой сектор в Сумах: ранены два человека
10 июня 2026, 09:15
На трассе в Черкасской области произошло смертельное ДТП: один из автомобилей вылетел в кювет
10 июня 2026, 08:58
В Киеве будут судить мужчину, который до смерти избил соседку возле подъезда
10 июня 2026, 08:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Ягун
Юрий Бутусов
Все блоги »