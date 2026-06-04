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За прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 53 населенных пункта Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 3 многоэтажки и 5 частных домов.

Также оккупанты повредили админздание, сотовую башню и частные автомобили.

Из-за российских обстрелов погибли 6 человек, еще 26 – получили ранения, из них – один ребенок.

Напомним, в Запорожской области за сутки в результате российских атак погиб один человек, еще четверо получили ранения. Под ударом оказались Запорожье и Запорожский район.