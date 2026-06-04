Россияне атаковали Одесщину дронами: поврежден объект критической инфраструктуры
В ночь на 4 июня российские оккупанты снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказался объект критической инфраструктуры
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.
В результате атаки повреждения получили складское помещение и оборудование.
На месте происшествия возник пожар, его ликвидировали спасатели.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 4 июня российские войска атаковали промышленный объект в Бориспольском районе Киевской области. Возник пожар, пострадал работник.
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