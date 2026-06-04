Сумщина под огнем: один человек погиб, еще восемь получили ранения

Фото: Национальная полиция

В Сумской области в результате российских обстрелов погиб один человек, еще восемь получили ранения. Под вражеским огнем за прошедшие сутки находились 22 общины региона

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники.

В Николаевской сельской общине в результате удара вражеского беспилотника погиб 64-летний мужчина. Ранение также получила 84-летняя женщина.

В Сумской общине из-за атаки российского БПЛА пострадали две 42-летние женщины.

В Ямпольской общине в результате попадания дрона ранения получили мужчины в возрасте 64 и 65 лет, а также 60-летняя женщина.

В Зноб-Новгородской общине в результате атаки беспилотников травмирован 36-летний мужчина.

Также в медицинское учреждение обратилась 49-летняя женщина, пострадавшая во время обстрела 2 июня в Середино-Будской общине.

В результате атак повреждены частные дома, хозяйственные постройки, транспортные средства и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По каждому факту возбуждены уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты нанесли 924 удара по 52 населенным пунктам Запорожской области. Погиб один человек, еще четверо получили ранения.