Атака дронів на Полтавщину: ППО збила більшість, пошкоджено 7 авто

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні вночі на Полтавщині ворожі безпілотники намагалися атакувати Полтавський район. Сили протиповітряної оборони збили більшість повітряних цілей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

За його словами, один із безпілотників впав на відкритій території. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено сім автомобілів.

Інформації про постраждалих до екстрених служб не надходило.

На місці події працюють відповідні служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 4 червня на Полтавщині оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки російських безпілотників. Вона тривала з 02:08 до 04:27.

Загалом цієї ночі РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 293 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 12 локаціях.