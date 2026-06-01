Жуткая находка на Полтавщине: в колодце обнаружили тело мужчины

В Кременчугском районе Полтавской области правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружили в колодце на территории частного домовладения

Об этом сообщила полиция области.

Сообщение о происшествии поступило правоохранителям 31 мая.

С участием спасателей из колодца подняли тело местного жителя 1972 года рождения. Предварительно установлено, что мужчина погиб насильственной смертью. Для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также правоохранители установили, что здание, в котором проживал погибший, было уничтожено огнем.

По факту происшествия открыты уголовные производства по статьям об умышленном убийстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

