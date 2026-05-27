Во Львове человек упал с моста и погиб

Фото: Telegram/Зинкевич Игорь

Во Львове в среду, 27 мая, погиб человек после падения с моста в парке "Погулянка" в Лычаковском районе города

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передает RegioNews.

По предварительной информации, человек упал с моста на территории парка "Погулянка".

На место происшествия прибыли соответствующие службы.

Обстоятельства инцидента устанавливают.

Напомним, в Киевской области мужчина выпал с 8-го этажа на крышу магазина. 41-летний мужчина был госпитализирован в больницу.

Ранее 29 апреля в Хмельницком маленький мальчик выпал из окна шестого этажа. Пока мать на несколько минут отвлеклась на мытье посуды, ребенок вылез на подоконник и выпал из открытого окна.