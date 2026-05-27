Днем 25 мая спасатели помогли полицейским изъять тело человека из реки Белая Тиса в пределах села Богдан Раховского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели извлекли из воды тело 62-летней женщины и передали его правоохранителям.

Специалисты устанавливают все причины и обстоятельства трагедии.

В ГСЧС отмечают, что с начала года на водоемах Закарпатья зафиксировано уже 7 случаев гибели людей, и это еще до официального старта купального сезона.

Напомним, в Украине с начала года на водоемах погибли 49 человек, среди которых трое детей.