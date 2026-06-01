Моторошна знахідка на Полтавщині: у криниці виявили тіло чоловіка

У Кременчуцькому районі Полтавської області правоохоронці встановлюють обставини загибелі чоловіка, тіло якого виявили в криниці на території приватного домоволодіння

Про це повідомила поліція області.

Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців 31 травня.

За участю рятувальників із колодязя підняли тіло місцевого жителя 1972 року народження. Попередньо встановлено, що чоловік загинув насильницькою смертю. Для з’ясування точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

Також правоохоронці встановили, що будинок, у якому проживав загиблий, був знищений вогнем.

За фактом події відкрито кримінальні провадження за статтями про умисне вбивство та умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин трагедії.

