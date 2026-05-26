Кровавое убийство на Тернопольщине: мужчина зарезал соседа из-за ревности
В Тернопольской области полиция расследует жестокое убийство, которое произошло в ночь на 26 мая в селе Розтоки
Об этом сообщает полиция Тернопольской области, передает RegioNews .
Сообщается, что более 10-ти ножевых ранений получил житель Кременецкого района во время конфликта со своим соседом. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Фигуранта полицейские задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть Кременецкого райотдела полиции 26 мая в 00:48 от старосты села Розтоки Почаевской территориальной громады.
На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, работники следственного управления и криминалисты. В ходе проверки правоохранители установили, что трагедия произошла во время распития спиртных напитков в доме жителя села Розтоки, 51-летнего уроженца Краматорска.
К мужчине в гости пришел местный житель 1979 года рождения. Во время застолья между мужчинами возник спор на почве ревности.
Словесный конфликт перерос в драку, во время которой фигурант схватил кухонный нож и нанес своему гостю более десяти ударов в разные участки тела. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.
Следователи полиции задержали нападающего в соответствии со статьей 208 УПК РФ. Ведомости по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.
