На трассе Киев – Харьков водитель Porsche врезалась в отбойник и скрылась с места ДТП
13 апреля около 16:00 патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 227-м километре автодороги Киев – Харьков – Довжанский
Об этом сообщает патрульная полиция Полтавской области, передает RegioNews.
По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche Carrera, двигаясь в направлении Полтавы, не соблюдала безопасную скорость и не учла состояние дорожной обстановки. Это привело к столкновению с дорожным ограждением.
В результате аварии повреждения получили как автомобиль, так и дорожное ограждение. После инцидента водитель покинула место происшествия.
Патрульные оперативно установили личность водителя и составили на нее административные материалы по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях:
- нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой ДТП,
- оставление места ДТП,
- управление транспортным средством без полиса обязательного страхования.
