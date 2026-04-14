14 апреля 2026, 10:49

На трассе Киев – Харьков водитель Porsche врезалась в отбойник и скрылась с места ДТП

Фото: Патрульная полиция Полтавской области
13 апреля около 16:00 патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 227-м километре автодороги Киев – Харьков – Довжанский

Об этом сообщает патрульная полиция Полтавской области, передает RegioNews.

По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche Carrera, двигаясь в направлении Полтавы, не соблюдала безопасную скорость и не учла состояние дорожной обстановки. Это привело к столкновению с дорожным ограждением.

В результате аварии повреждения получили как автомобиль, так и дорожное ограждение. После инцидента водитель покинула место происшествия.

Патрульные оперативно установили личность водителя и составили на нее административные материалы по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях:

  • нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой ДТП,
  • оставление места ДТП,
  • управление транспортным средством без полиса обязательного страхования.

Напомним, на Прикарпатье пьяный мотоциклист вылетел в кювет, погиб 16-летний парень. Трагедия произошла в колокольне. Правоохранители начали расследование.

Киев ДТП ПДД Харьков Полтавская область трасса отбойник
