11:35  10 апреля
На Киевщине мужчина нагло украл чужой автомобиль прямо с парковки
08:37  10 апреля
ДТП с маршруткой в ​​Одессе: погибла пассажирка, военному грозит до 8 лет
08:21  10 апреля
На Ровенщине продолжаются поиски 4-летнего мальчика: что известно сейчас
UA | RU
UA | RU
10 апреля 2026, 13:42

На Полтавщине автомобиль влетел в забор: двое пассажиров в больнице

Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Полтавской области полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали две пассажирки автомобиля

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 9 апреля около 15.45 в селе Михайловка Полтавского района.

По предварительным данным следствия автомобиль DAEWOO SENS, за рулем которого находился 22-летний водитель, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с забором и сооружением частного хозяйства.

В результате столкновения травмировались две пассажирки – 20 и 16 лет. Медики госпитализировали их в больницу. Водитель и еще одна 18-летняя пассажирка телесных повреждений не получили.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевшие телесные повреждения средней степени тяжести.

Напомним, в Житомирской области водитель влетел в дерево. 59-летний мужчина не справился с управлением и съехал с проезжей части. К сожалению, водитель от полученных травм погиб на месте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП ПДД Полтавская область пострадавшие травмы пассажиры
В Полтавской области на трассе произошло массовое ДТП
10 апреля 2026, 08:50
ДТП с маршруткой в ​​Одессе: погибла пассажирка, военному грозит до 8 лет
10 апреля 2026, 08:37
В Николаевской области подросток на мотоцикле сбил 9-летнего пешехода
09 апреля 2026, 12:55
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
На Волыни поставщик электроэнергии "заработал" лишние десятки тысяч: как это произошло
10 апреля 2026, 14:20
"Пропавшие" жены для отсрочки: на Сумщине раскрыли судейско-адвокатскую схему
10 апреля 2026, 13:27
На Прикарпатье делец заработал сотни тысяч гривен на платной парковке
10 апреля 2026, 13:15
Дроны атаковали порт в Одесской области: поврежден резервуар с маслом
10 апреля 2026, 12:58
Спецоперация на Запорожском направлении: поражены ключевые объекты ПВО РФ
10 апреля 2026, 12:49
Скандальная приватизация во Львове: Суд отменил сделку с компанией отца главы ОВА
10 апреля 2026, 12:36
На Кировоградщине поезд протаранил легковушку на железнодорожном переезде
10 апреля 2026, 12:14
На Днепропетровщине разоблачили дельцов, переправлявших мужчин за границу
10 апреля 2026, 11:58
Требовал у военного $7000 за "решение вопроса": в Виннице задержали адвоката
10 апреля 2026, 11:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Юрий Касьянов
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »