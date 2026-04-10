В Полтавской области полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали две пассажирки автомобиля

Отмечается, что авария произошла 9 апреля около 15.45 в селе Михайловка Полтавского района.

По предварительным данным следствия автомобиль DAEWOO SENS, за рулем которого находился 22-летний водитель, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с забором и сооружением частного хозяйства.

В результате столкновения травмировались две пассажирки – 20 и 16 лет. Медики госпитализировали их в больницу. Водитель и еще одна 18-летняя пассажирка телесных повреждений не получили.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевшие телесные повреждения средней степени тяжести.

