Смертельное ДТП в Полтавской области: BMW влетел в отбойник
Авария произошла 12 апреля около 1 часов на автодороге Киев – Харьков – Довжанский возле с. Говтвянчик Полтавского района. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Предварительно 24-летний водитель BMW столкнулся с отбойником. От удара иномарка опрокинулась. К сожалению, от полученных травм водитель скончался на месте.
"По данному факту следственным управлением полиции Полтавщины под процессуальным руководством прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
