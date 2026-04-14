На трасі Київ – Харків водійка Porsche врізалась у відбійник і втекла з місця ДТП

Фото: Патрульна поліція Полтавської області

13 квітня близько 16:00 патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на 227-му кілометрі автодороги Київ – Харків – Довжанський

За попередніми даними, водійка автомобіля Porsche Carrera, рухаючись у напрямку Полтави, не дотрималася безпечної швидкості та не врахувала стан дорожньої обстановки. Це призвело до зіткнення з дорожнім огородженням.

Унаслідок аварії пошкоджень зазнали як автомобіль, так і дорожнє огородження. Після інциденту водійка покинула місце події.

Патрульні оперативно встановили особу водійки та склали на неї адміністративні матеріали за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення:

порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП,

залишення місця ДТП,

керування транспортним засобом без поліса обов’язкового страхування.

