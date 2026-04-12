На Полтавщине BMW влетел в ЗАЗ: авто разгромило до основания

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 11 апреля около 04:10 на автодороге Решетиловка – Кобеляки – Царичанка – Днепр, в селе Красное Полтавского района. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно, 27-летний водитель BMW столкнулся с автомобилем ЗАЗ, за рулем которого находился 30-летний мужчина. В результате аварии водитель иномарки был госпитализирован с травмами. В полиции показали фото, как разрушены авто в результате ДТП:

"По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Кобеляцкого отдела Решетиловской окружной прокуратуры начато уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим потерпевшему средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, в Николаевской области подросток на мотоцикле сбил 9-летнего пешехода. После ДТП водитель покинул место происшествия, однако впоследствии вернулся. В результате наезда ребенка с телесными повреждениями госпитализировали. Сам водитель не пострадал.