В Прикарпатье пьяный мотоциклист вылетел в кювет: погиб 16-летний парень

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, пьяный 32-летний водитель Мустанг не справился с управлением. На скорости он съехал в кювет. В результате аварии госпитализировали 16-летнего пассажира. К сожалению, парень скончался в больнице от полученных травм.

"Полиция Прикарпатья призывает водителей ни при каких обстоятельствах не садиться за руль в состоянии опьянения и строго соблюдать правила дорожного движения. Ваша безопасность и жизнь других участников дорожного движения зависят от вашей ответственности", - призывают правоохранители.

