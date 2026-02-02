Фото: поліція

Подія сталась у Полтаві в суботу, 31 січня, близько 22:30 у парку Перемоги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До правоохоронців звернувся 18-річний місцевий житель. Він повідомив, що в парку Перемоги його побили невідомі. Внаслідок нападу хлопець отримав травми.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 ККУ. Поліцейські встановлюють всі обставини події та розшукують причетних до злочину.

Слідчі дії тривають.

