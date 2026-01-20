3 тысячи за свободу от мобилизации: в Харьковской области правоохранитель устраивал на работу мужчину, которого ищет ТЦК

Фото: Нацполиция

В Харьковской области разоблачили правоохранителя, который за взятку предложил помощь в уклонении от мобилизации. Он получил подозрение

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

63-летний харьковчанин, работавший в правоохранительных органах, предложил помощь уклоняющемуся от мобилизации знакомому. Мужчина хотел трудоустроиться на одно из предприятий, однако не мог безопасно явиться в территориальный центр комплектования из-за риска немедленного направления на службу.

Тогда правоохранитель предложил помощь в быстром прохождении военно-врачебной комиссии и снятии с розыска за 3 тысячи долларов. После взятки мужчина действительно смог быстро пройти ВЛК и был снят с розыска.

Правоохранителю сообщили о подозрении за злоупотребление влиянием. Ему грозит до пяти лет заключения.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.