В Кременчуге люди отбили в полиции воров, потому что подумали, что их бусифицируют – СМИ

Скриншот с видео

В Кременчуге Полтавской области полиция пыталась задержать двух мужчин, которые занимались воровством инструментов и сдавали их в ломбарды. Местные жители, неправильно поняв ситуацию, решили, что задержание связано с принудительной мобилизацией

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

Во время задержания злоумышленники начали громко кричать: "Помогите!"

Услышавшие крики прохожие бросились на помощь, подумав, что мужчин пытаются принудительно мобилизовать.

Из-за суеты и вмешательства граждан ворам удалось скрыться.

Свидетели зафиксировали событие на быстро распространившемся в соцсетях видео.

Напомним, в Киеве на Подоле работники ТЦК "мобилизовали" учителя физкультуры прямо на уроке. Все происходило на виду у учащихся. По словам очевидцев, некоторые из присутствующих начали снимать видео, но администрация школы запретила его распространять.

Как известно, с начала 2025 года украинцы подали почти 5 тысяч обращений к омбудсману Дмитрию Лубинцу по поводу нарушения их прав сотрудниками ТЦК и СП во время мобилизации.