07 листопада 2025, 10:46

У Кременчуці люди відбили у поліції крадіїв, бо подумали, що їх бусифікують – ЗМІ

07 листопада 2025, 10:46
Скриншот із відео
У Кременчуці Полтавської області поліція намагалася затримати двох чоловіків, які займалися крадіжками інструментів та здавали їх до ломбардів. Місцеві мешканці, неправильно зрозумівши ситуацію, вирішили, що затримання пов'язане із примусовою мобілізацією

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Під час затримання зловмисники почали голосно кричати: "Допоможіть!".

Перехожі, які почули крики, кинулися на допомогу, подумавши, що чоловіків намагаються примусово мобілізувати.

Через метушню і втручання громадян крадіям вдалося втекти.

Свідки зафіксували подію на відео, яке швидко поширилося в соцмережах.

Нагадаємо, у Києві на Подолі працівники ТЦК "мобілізували" вчителя фізкультури просто під час уроку. Все відбувалося на очах в учнів. За словами очевидців, дехто з присутніх почав знімати відео, але адміністрація школи заборонила його поширювати.

Як відомо, з початку 2025 року українці подали майже 5 тисяч звернень до омбудсмана Дмитра Лубінця щодо порушення їхніх прав співробітниками ТЦК та СП під час мобілізації.

