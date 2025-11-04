12:45  04 листопада
04 листопада 2025, 12:09

На Полтавщині керівник підприємства, менеджер і колишній посадовець привласнили 5 млн грн на ремонті свердловин

04 листопада 2025, 12:09
фото: Бюро економічної безпеки України
За матеріалами БЕБ на Полтавщині судитимуть фігурантів схеми заволодіння 5 млн грн на ремонті свердловин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки України.

Правоохоронці з’ясували, що газовидобувна компанія провела публічну закупівлю із супервайзингового супроводу ремонту свердловин. Приватне підприємство, яке подало пропозицію на тендер із усіма відповідними документами, по факту сертифікованих співробітників не мало. Проте колишній топ-посадовець газовидобувної компанії у домовленості із менеджером, користуючись напрацьованими зв’язками сприяв укладенню договору публічної закупівлі із цим підрядником та підписанню актів про нібито надані послуги.

У результаті протиправних дій фігурантів з бюджету було перераховано понад 5 мільйонів гривень.

Керівнику приватного підприємства, колишньому топ-посадовцю та менеджеру газовидобувної компанії повідомлено про підозри.

Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

Як повідомлялось, Державне бюро розслідувань оголосило підозри групі посадовців, яких слідство вважає причетними до незаконної приватизації земель Національного природного парку "Пирятинський" у Полтавській області.

