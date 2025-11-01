Фото: ГСЧС

В ночь на 1 ноября российская армия атаковала Полтавскую область. Под ударом оказался один из объектов газодобывающей отрасли

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате вражеской атаки возник пожар. К счастью, информации о пострадавших нет.

К ликвидации возгорания были привлечены 22 единицы техники и 93 спасателя.

Пожар полностью ликвидировали в 06:02.

Напомним, днем 31 октября россияне ударили по Днепровскому району Херсона. В результате атаки погибли два человека, еще 7 пострадали.