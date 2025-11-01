23:30  31 октября
В Украине изменились цены на популярный овощ: какие теперь ценники в супермаркетах
19:12  31 октября
В Житомирской области два автомобиля подорвались на минах, есть жертвы
01:50  01 ноября
"Мне не до праздников": певица Даша Астафьева призналась, почему она до сих пор не замужем
01 ноября 2025, 10:35

Россияне ударили по объекту газодобычи в Полтавской области: возник пожар

01 ноября 2025, 10:35
українською мовою
Фото: ГСЧС
українською мовою
українською мовою

В ночь на 1 ноября российская армия атаковала Полтавскую область. Под ударом оказался один из объектов газодобывающей отрасли

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате вражеской атаки возник пожар. К счастью, информации о пострадавших нет.

К ликвидации возгорания были привлечены 22 единицы техники и 93 спасателя.

Пожар полностью ликвидировали в 06:02.

Напомним, днем 31 октября россияне ударили по Днепровскому району Херсона. В результате атаки погибли два человека, еще 7 пострадали.

война пожар обстрелы спасатели Полтавская область
