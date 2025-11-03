14:09  03 листопада
03 листопада 2025, 12:18

На Полтавщині викрили незаконну приватизацію 100 гектарів нацпарку: підозрюють посадовців

Фото: Офіс Генерального прокурора
Державне бюро розслідувань оголосило підозри групі посадовців, яких слідство вважає причетними до незаконної приватизації земель Національного природного парку "Пирятинський"

Про це повідомляє ДБР, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, у 2017-2021 роках вони організували схему передачі державних ділянок у приватну власність, що завдало значних збитків та створило ризики втрати важливих природних ресурсів.

Серед підозрюваних – двоє колишніх керівників Головного управління Держгеокадастру в області, ексголова однієї із сільських рад та керівник відділу Пирятинської міської ради. Слідство встановило, що посадовці сприяли приватизації 95 земельних ділянок площею близько 100 гектарів.

Слідчі працюють над поверненням ділянок державі

Формальними власниками виступили приватні особи, однак згодом землі передали в оренду фермерському господарству, очільником якого став ексголова сільради, фігурант провадження.

За попередніми розрахунками збитки держави становлять понад 6,8 млн грн. Для повернення ресурсів у держвласність ДБР подало 95 позовів, і частина з них вже розглянута судами. Перші 10 гектарів земель нацпарку повернули громаді, інші справи перебувають на розгляді.

ДБР веде розслідування щодо посадовців

Колишнім керівникам Держгеокадастру та ексголові сільради інкримінують зловживання службовим становищем за ч. 2 ст. 364 КК України. Ще одному посадовцю повідомлено про підозру у службовій недбалості за ч. 1 ст. 367 ККУ. Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до шести років.

Нагадаємо, на Буковині судитимуть екскерівника Держгеокадастру за незаконну роздачу землі на 3,5 млн грн. Фігуранту загрожує до 6 років ув’язнення.

