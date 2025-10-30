Названа одна із можливих причин стрілянини у Кременчуцькому РТЦК на Полтавщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Кременчуці чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК. Перед цим у них стався конфлікт

Як передає RegioNews, про це редактор Кременчуцької газети Олег Булашев повідомив у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, поблизу залізничного вокзалу у Кременчуці військовослужбовці ТЦК затримали чоловіка 1972 року народження. Його доставили до збірного пункту Кременчуцького районного ТЦК та СП.

Там чоловік почала вимагати або його відпустили, в іншому випадку він погрожував стріляти.

"Відпускати його не планували, тоді він достав пістолет та почав стріляти. Можливо рикошетом, а можливо він стріляв направлено, але у підсумку поранено 2 військових. Їм надається меддопомога", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 30 жовтня двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення під час виконання службових обов’язків у місті Кременчук. Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП.