В Кременчуге мужчина открыл огонь по военнослужащим ТЦК

Двое военнослужащих ТЦК получили огнестрельные ранения при исполнении служебных обязанностей в Кременчуге

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.

Как отмечается, 30 октября около 16 часов полиция сопровождала в сборный пункт Кременчугского районного ТЦК и СП военнообязанного гражданина.

При оформлении документов и обязательном осмотре в ответ на вопрос работника полиции относительно наличия запрещенных предметов или веществ, он достал пистолет (предварительно переоборудованный с травматического ТТ) и произвел несколько выстрелов.

В результате двое военных получили ранения голени. Они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Стрельца задержала полиция, продолжаются следственные действия.

