17:43  30 октября
Россияне атаковали телебашню в центре Чернигова
17:35  30 октября
На Полтавщине в ТЦК произошла стрельба, есть раненые
17:27  30 октября
В Киеве на почте взорвалась посылка
UA | RU
UA | RU
30 октября 2025, 18:19

В Кременчуге мужчина открыл огонь по военнослужащим ТЦК

30 октября 2025, 18:19
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Двое военнослужащих ТЦК получили огнестрельные ранения при исполнении служебных обязанностей в Кременчуге

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.

Как отмечается, 30 октября около 16 часов полиция сопровождала в сборный пункт Кременчугского районного ТЦК и СП военнообязанного гражданина.

При оформлении документов и обязательном осмотре в ответ на вопрос работника полиции относительно наличия запрещенных предметов или веществ, он достал пистолет (предварительно переоборудованный с травматического ТТ) и произвел несколько выстрелов.

В результате двое военных получили ранения голени. Они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Стрельца задержала полиция, продолжаются следственные действия.

Ранее мы сообщали о том, что в Полтавской области в ТЦК произошла стрельба. Ее устроил мобилизованный мужчина.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
стрельба Полтавщина Полтавская область Кременчуг ТЦК
Враг нанес удар по объектам "Нафтогаза" на Полтавщине: что известно
28 октября 2025, 12:37
На Полтавщине в лесополосе нашли тело мужчины, пропавшего летом
28 октября 2025, 09:12
В Полтавской области водитель Mitsubishi сбил женщину с 5-летним ребенком
27 октября 2025, 10:57
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
В Днепропетровской области 19-летний парень поджег авто за деньги
30 октября 2025, 19:55
Круглосуточные ограничения электроэнергии: в Укрэнерго предупредили украинцев о графиках отключений на 31 октября
30 октября 2025, 19:35
На Прикарпатье адвокат "продавал" инвалидность уклонистам и возможность служить в тылу
30 октября 2025, 18:55
Украинцев предупредили о важных изменениях в маршруте поезда Варшава-Киев
30 октября 2025, 18:45
Названа одна из возможных причин стрельбы в Кременчугском РТЦК в Полтавской области
30 октября 2025, 18:33
Задушил во время ссоры: на Волыни мужчина убил собственную жену
30 октября 2025, 18:20
Зеленский подписал законы, продолжающие военное положение и мобилизацию
30 октября 2025, 18:10
В Ладыжине Винницкой области объявили трехдневный траур за девочкой, которую убили россияне
30 октября 2025, 17:59
Просили помощи и еды: подростки из Днепропетровщины ограбили пенсионерку в Виннице
30 октября 2025, 17:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Все блоги »