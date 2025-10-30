На Полтавщине в ТЦК произошла стрельба, есть раненые

иллюстративное фото: из открытых источников

В Кременчугском РТЦК произошла стрельба. Два человека ранены

Как передает RegioNews, об этом редактор Кременчугской газеты Олег Булашев сообщил в своем телеграмм-канале.

"В Кременчугском РТЦК произошла стрельба. Два человека ранены. Подробности сообщу со временем", – написал он.

Напомним, на днях в Кременчуге огласили приговор мужчинам, напавшим на военнослужащих ТЦК с газовым баллончиком и палкой. Оба заключили соглашения с прокурором о признании виновности и получили условные сроки наказания.