Фото: полиция

Вечером 26 октября в лесополосе в Лубнах местный житель во время прогулки наткнулся на тело человека с признаками разложения

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На месте работали следственно-оперативная группа, криминалисты и судмедэксперт.

Предварительно, погибшим может быть местный житель, который с августа 2025 года считался пропавшим без вести. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту продолжается расследование.

