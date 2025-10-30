17:43  30 жовтня
30 жовтня 2025, 18:19

У Кременчуці чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК

30 жовтня 2025, 18:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Двоє військовослужбовців ТЦК отримали вогнепальні поранення під час виконання службових обов’язків у Кременчуці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП.

Як зазначається, 30 жовтня близько 16-ї години поліція супроводила до збірного пункту Кременчуцького районного ТЦК та СП військовозобов’язаного громадянина.

Під час оформлення документів і обов'язкового огляду у відповідь на запитання працівника поліції щодо наявності заборонених предметів чи речовин, він дістав пістолет (попередньо переобладнаний з травматичного ТТ) і здійснив кілька пострілів.

У результаті двоє військових отримали поранення гомілки. Вони перебувають у лікарні, їх життю нічого не загрожує. Стрільця затримала поліція, тривають слідчі дії.

Раніше ми повідомляли про те, що на Полтавщині в ТЦК сталася стрілянина. Її влаштував мобілізований чоловік.

