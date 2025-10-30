На Полтавщині в ТЦК сталася стрілянина, є поранені

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це редактор Кременчуцької газети Олег Булашев повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"В Кременчуцькому РТЦК сталася стрілянина. Двоє людей поранено. Подробиці повідомлю згодом", – написав він.

Нагадаємо, на днях у Кременчуці оголосили вирок чоловікам, які напали на військовослужбовців ТЦК із газовим балончиком та палицею. Обоє уклали угоди з прокурором про визнання винуватості та отримали умовні терміни покарання.