В Полтаве произошел коллапс с троллейбусами из-за отключения электричества
Из-за перебоев с электроснабжением движение троллейбусов значительно затруднено, а маршруты корректируют на ходу
Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.
В Полтаве из-за отключения электроснабжения в городе возникли проблемы с движением троллейбусов. На некоторых участках контактная сеть не работает, поэтому маршрутное движение приходится корректировать в режиме реального времени.
Согласно информации местных перевозчиков, в разных районах города электропитание контактной сети включается и выключается поочередно. Это усложняет планирование маршрутов и создает задержки для пассажиров.
Местные органы власти сообщают, что подключение троллейбусных линий к критическим электросетям на данный момент не обеспечено, что приводит к временным сбоям в работе общественного транспорта.
