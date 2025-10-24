14:05  24 октября
24 октября 2025, 19:55

В Полтаве произошел коллапс с троллейбусами из-за отключения электричества

24 октября 2025, 19:55
Из-за перебоев с электроснабжением движение троллейбусов значительно затруднено, а маршруты корректируют на ходу

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Полтаве из-за отключения электроснабжения в городе возникли проблемы с движением троллейбусов. На некоторых участках контактная сеть не работает, поэтому маршрутное движение приходится корректировать в режиме реального времени.

Согласно информации местных перевозчиков, в разных районах города электропитание контактной сети включается и выключается поочередно. Это усложняет планирование маршрутов и создает задержки для пассажиров.

Местные органы власти сообщают, что подключение троллейбусных линий к критическим электросетям на данный момент не обеспечено, что приводит к временным сбоям в работе общественного транспорта.

Ранее сообщалось, в Киевской области произошла трагедия на железной дороге, в результате которой погибла женщина. По данным правоохранителей, пассажирский поезд Киев-Черновцы сбил 44-летнюю женщину на ж/д пути в неустановленном месте.

Полтава троллейбус электричество транспортный коллапс маршрут
