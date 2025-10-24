Скріншот із відео

Через перебої з електропостачанням рух тролейбусів значно ускладнений, а маршрути коригують на ходу

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Полтаві через відключення електропостачання в місті виникли проблеми з рухом тролейбусів. На деяких ділянках контактна мережа не працює, тому маршрутний рух доводиться коригувати в режимі реального часу.

За інформацією місцевих перевізників, у різних районах міста електроживлення контактної мережі включають та вимикають по черзі. Це ускладнює планування маршрутів і створює затримки для пасажирів.

Місцеві органи влади повідомляють, що підключення тролейбусних ліній до критичних електромереж поки не забезпечене, що призводить до тимчасових збоїв у роботі громадського транспорту.

